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Kaynak: İHA

Düzce’de, D-100 Karayolu Adliye mevkiinde meydana gelen olayda, Düzce’den Jandarma istikametine seyir halinde olan Düzce Belediyesi’ne ait otobüs, yol kenarında dinlenme tesisinden çıkan E.Ö. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI!

Çarpışmanın etkisi ile hem otomobilde hem de halk otobüsünde bulunan toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından Düzce’de ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Kaza sebebi ile yol kontrollü verilirken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.