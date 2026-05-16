Amasya genelinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış dalgası, kent tarımına ağır bir darbe vurdu. Yağışların ardından debisi hızla yükselen Yeşilırmak’ın yatağından taşması, nehir çevresindeki tarım arazilerinde sel felaketine yol açtı. Taşkın nedeniyle merkeze bağlı Büyükkızılca, Aksalur, Ovasaray, Çayköy ve Karaköprü köyleri sular altında kaldı.

Afetin bilançosunun en ağır hissedildiği yer ise bölgenin sebze ambarı konumundaki Büyükkızılca köyü oldu. Köydeki seraların büyük bir kısmında yapısal hasarlar oluştuğu gözlendi.

Sel felaketinde seraları tamamen sular altında kalan Onur Sarı, yaşadıkları dramı ve çaresizliği şu sözlerle aktardı:

"Yeşilırmak'ın taşması sonucu sel oldu, ırmak taştı. Seralarımız sular altında kaldı. Binlerce dönüm sera zarar gördü. Kangallarımız, borularımız zarar gördü, naylonlarımız yırtıldı. Sadece burası değil. Ovasaray, Karaköprü, Aksalur ve Çayköy bölgelerinde de çok sayıda yer, sular altında kaldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İlgili birimlerin gelip zararlarımızı görmesini istiyoruz. Seralarımızın içinde hasada yakın domatesler ve salatalık fideleri vardı. Hepsi suyun altında kaldı. Çok kötü durumdayız."