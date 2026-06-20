Kaynak: Haber Merkezi

D-8 Zirvesi'nde 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, YRP lideri Fatih Erbakan, DEVA lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun aynı fotoğraf karesinde buluşması çok konuşuldu.

Gül'ün muhafazakar siyaset cephesinin ortak Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönünde tartışmaları başlatan kareye YENİÇAĞ, "Muhafazakar blokun adayı mı arkasındaki Gölge lider mi?" başlıklı haber farklı bir bakış açısını koydu.

YENİÇAĞ'ın mercek altına alarak oluşturduğu haberdeki değinilen noktalar gazeteci Sinan Burhan tarafından fotoğrafta yer alan aktörlere soruldu. Burhan yaptığı paylaşımda aldığı yanıtları aktardı.

Burhan'ın "Cumhurbaşkanı adayları kim? Yeni bir ittifak mı doğuyor?" sorusuna yanıt veren Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, Türkiye’nin iktidar ve muhalefet arasında sıkışıp kalmaması için yeni bir siyasi hatta ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Arıkan, oluşturmak istedikleri yaklaşımda önceliğin “cumhurbaşkanlığını kimin kazanacağı” değil, “Türkiye’nin nasıl kazanacağı” olduğunu vurguladı. Parti çıkarlarının ve kutuplaştırıcı siyasi anlayışın geride bırakılması gerektiğini belirten Arıkan, merkez siyasetin güçlendirilmesini savunduklarını ifade etti.

"ADAY BENİM, GÜL'Ü DESTEKLEMEYİZ. YAVAŞ'I DESTEKLERİZ"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise, D-8 Zirvesi kapsamında çekilen ve kendisinin de yer aldığı fotoğrafa ilişkin değerlendirmelerinde sağ partilerin ve muhafazakâr siyasi geleneklerden gelen partilerin bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirtti.

Bu tür temasları olumlu karşıladıklarını ifade eden Erbakan, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda net bir tutum sergileyerek “Cumhurbaşkanı adayı benim. Abdullah Gül’ü desteklememiz söz konusu değildir. Sağ partiler bir araya gelirse Mansur Yavaş’ı da destekleriz” dedi.





"CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI GÜNDEME GELMEDİ"

Fotoğrafta yer alan liderlerden Ali Babacan'ın yakın çevresiyle yaptığı görüşmeyi de aktaran Burhan'ın yazdığına göre DEVA Partisi cephesi ise şu açıklamayı yaptı:

2024 yılındaki Büyük Kongremizde duruşumuzu ilan ettik. Vatandaşlarımızı iktidar ve ana muhalefet arasında bir tercih yapmaya mecbur bırakmak istemiyoruz. Yeni bir alternatif inşası için çalışıyoruz. Ülkeyi yönetme konusunda iktidardan da, ana muhalefetten daha hazırlıklıyız. Türkiye’yi onlardan çok daha iyi yöneteceğimizi biliyoruz, kendimize güveniyoruz.

Zamanı geldiğinde, seçim takvimi yaklaştığında; ittifak, ortak liste, ortak aday gibi konular konuşulur, netleştirilir. Her şeyin vakti, saati var. Ahmet Davutoğlu ile Sinan Burhan arasında gerçekleşen görüşme ve Davutoğlu’nun D-8 etkinliğindeki fotoğrafı kamuoyunda dikkat çekmiş, bazı çevrelerde heyecan yaratmıştır.

Bu durum, Türkiye’de milliyetçi ve muhafazakâr kesimlerin bir araya gelerek yeni bir sayfa açması gerektiği yönündeki beklentileri güçlendirmiştir. Ancak görüşmede cumhurbaşkanlığı adaylığı veya bu konuda herhangi bir siyasi pazarlık ya da değerlendirme yapılmamıştır. Görüşme daha çok Türkiye’nin siyasi geleceği, toplumsal birliktelik ve ortak hareket etme imkanları çerçevesinde değerlendirilmiştir.