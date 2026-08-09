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Kaynak: AA

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesi, tarihi dokusu ve turistik değerleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Mutlu Çidem, yılın ilk yarısında ilçede 83 bin 366 yerli, 20 bin 892 yabancı turistin konakladığını açıkladı. Böylece toplam konaklamalı ziyaretçi sayısı 104 bin 258’e ulaştı.

YERLİ TURİST YABANCIDAKİ KAYBI KAPATTI

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yabancı turist sayısında yüzde 13 düşüş yaşandığını belirten Çidem, yerli turistlerdeki artışın bu kaybı telafi ettiğini söyledi.

Safranbolu'nun toplam ziyaretçi sayısında geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 2,4 artış kaydedildi.

“TARİHİ YAŞAYABİLECEĞİNİZ BİR YER”

Safranbolu'nun Ankara'ya yaklaşık 2,5, İstanbul'a ise 3,5 saatlik mesafede bulunduğuna dikkat çeken Çidem, ilçenin tarihi yapıları ve gastronomisiyle önemli bir turizm merkezi olduğunu ifade etti.

Safranbolu'nun Yenice, Eflani, Amasra, Abant ve Yedigöller gibi turistik noktalara yakınlığıyla bölgesel turizm açısından da merkezi bir konumda bulunduğunu belirtti.

SAFRAN HASADI TURİZMİ HAREKETLENDİRECEK

Çidem, safran hasadı döneminin başlamasıyla ilçeye yönelik turist ilgisinin daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilecek safran hasadı festivalinin ilk kez uluslararası nitelik kazanacağını belirten Çidem, festival için kapsamlı hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.