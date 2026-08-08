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Kaynak: DHA

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Babasultan Mahallesi’nde meydana geldi. H.A. yönetimindeki 78 ACR 688 plakalı otomobil ile H.K.’nin (27) kullandığı elektrikli bisiklet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü H.K. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan H.K. tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.