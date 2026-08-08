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Kaynak: İHA

Kaza, Safranbolu ilçesine bağlı Babasultan Mahallesi Reha Güney Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. yönetimindeki 78 ACR 688 plakalı otomobil, seyir halindeyken H.K. idaresindeki elektrikli bisikletle henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisikletten düşerek yola savrulan sürücü H.K. ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN YAŞAM MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Hastanede tedavi altına alınan H.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, Babasultan Mahallesi’nde yaşanan kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.