Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Bartın karayolu üzerindeki Eflani Yol Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B.Y. yönetimindeki 18 ABD 601 plakalı otomobil, Karabük yönünden Bartın istikametine ilerlediği sırada, kavşağa giriş yapmak isteyen Ahmet Çakır’ın kullandığı 78 AAS 979 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet Çakır, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

56 yaşındaki sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.