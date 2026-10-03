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Kaynak: İHA

Yangın, ilçeye bağlı Düzce köyünde R.Ş.’ye ait evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çatıda başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, evin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında çatıda hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.