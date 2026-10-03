Yangın, ilçeye bağlı Düzce köyünde R.Ş.’ye ait evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çatıda başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, evin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında çatıda hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Safranbolu’da alevler çatıyı sardı: Evin tamamına sıçramadan söndürüldü
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Yangın, ilçeye bağlı Düzce köyünde R.Ş.’ye ait evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çatıda başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler evin diğer bölümlerine ulaşmadan kontrol altına alınırken, çatıda hasar meydana geldi.
Yangın, ilçeye bağlı Düzce köyünde R.Ş.’ye ait evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çatıda başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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