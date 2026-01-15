UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile doğal güzellikleri ve zengin mutfak kültürüyle tanınan Bartın'ın Amasra ilçesi, 2025 yılını rekor ziyaretçi sayısıyla tamamladı.

Bakir koyları, tertemiz kumsalları ve sakin deniziyle yerli ile yabancı turistlerin favori adresi haline gelen Amasra'yı geçen yıl yaklaşık 3 milyona yakın kişi ziyaret ederken, tarihi dokusuyla öne çıkan Safranbolu ise 3 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı.

Her iki ilçede de bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 500 bin kişilik artış kaydedildi ve 2025'te ziyaretçi sayıları rekor kırdı.Osmanlı mimarisini, kent yaşamını ve kültürel dokusunu yansıttığı için “Osmanlı'nın parmak izi” olarak anılan Safranbolu, ziyaretçilerini adeta zaman tünelinde tarihe götürüyor.UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve “açık hava müzesi” niteliğindeki ilçe, Osmanlı döneminden günümüze özgün halleriyle ulaşan han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18-20. yüzyıl konaklarına da ev sahipliği yapıyor.

"2025 TURİZM AÇISINDAN GÜZEL BİR YIL OLDU"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu yaptığı açıklamada, 2025'in turizm için başarılı bir yıl olduğunu ifade etti.Geçen yıl konaklamalı yabancı turist sayısında yaklaşık yüzde 5 artış yaşandığını belirten Urgancıoğlu, "Günübirlik ziyaretçi 3 milyonun üzerine çıktı. Dolayısıyla bir önceki senenin üstüne çıktığımız, güzel rakamlarla sonlandırdığımız bir seneydi ama tabii bu bizim için yeterli mi? Hayır. Biz daha iyisi ve daha fazlası için tüm kurumlarımız, devletimiz, belediyemiz, el birliğiyle sonuna kadar çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Urgancıoğlu, bu yıl turist sayısında 2025'i aşacaklarına inandığını belirterek, "Her geçen gün rakamlardan görüyoruz ki bir önceki senenin üstüne koyuyoruz. Dolayısıyla bu senenin de yine iyi olacağına inanıyorum." dedi.

Uzak Doğu pazarının etkisiyle ilçede yıl boyu turist hareketliliği yaşandığını vurgulayan Urgancıoğlu, Safranbolu'yu en çok Tayvan, Çin ve Tayland'dan gelen turistlerin tercih ettiğini söyledi.

Urgancıoğlu, turizm hedeflerini yükselttiklerini ve bu doğrultuda var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek, belediyenin öncülüğünde yürütülen, turizmde kalite ve sürdürülebilirliği amaçlayan “Mor Bayrak Projesi”ne birçok kurumla devam ettiklerini anlattı.

İlçede turizmin geliştirilmesi için yürütülen çalışmalara değinen Urgancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Bu sene karşılama merkezinin belli bir nihayete ermesini bekliyoruz. En büyük sorunumuz park veya trafik oluyor. Bu sene bunlarla ilgili daha ciddi çalışmalar yürütüleceğine, bizim de içinde olduğumuz süreçlerde, inanıyoruz. Fuarlara katılmaya devam edeceğiz. Önümüzde EMITT Fuarı var İstanbul'da, sonrasında Avrupa'nın en büyük fuarı ITB Berlin Fuarı var. Belki katılımcı olmasak da ziyaretçi olarak gidip Safranbolu bayrağını orada da taşımaya devam edeceğiz."

"GEÇEN YIL TURİZM AÇISINDAN VERİMLİ GEÇTİ"

M.Ö. 12. yüzyılda Fenikelilerin “Sesamos” adıyla kurduğu kolonilerden başlayarak Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait pek çok esere ev sahipliği yapan Amasra, tarihi zenginliği ve doğal güzelliğiyle turistleri cezbediyor.

2013'te Amasra Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığı ilçe, el değmemiş koyları, temiz plajları, doğayla iç içe güzellikleri ve balık-salata odaklı mutfağıyla dikkat çekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tamamladığı “Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı” projesi sayesinde geçen yıl ilçeyi 500 bini konaklamalı, 30 bini kruvaziyer yolcusu ve araç verilerine göre belirlenen günübirlik ziyaretçiler olmak üzere yaklaşık 3 milyona yakın kişi ziyaret etti.Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, Karadeniz'in vitrini niteliğindeki ilçenin yalnızca deniz, kum ve güneşle değil, tarihi mirası ve gastronomisiyle de büyük avantaj sahibi olduğunu belirtti.

Saylam, Fatih Sultan Mehmet'in fetih sırasında lalasına “Lala lala, çeşm-i cihan bu mu ola?” diyerek dünyanın gözbebeği olarak tanımladığı ilçenin, Karadeniz'de en çok turist çeken destinasyonların başında yer aldığını kaydetti.

Geçen yılın turizm açısından oldukça verimli geçtiğini ve 6 bin nüfuslu ilçenin yaz aylarında 60 bine ulaştığını anlatan Saylam, "Amasra Limanı ile yat ve büyük yolcu gemilerine hizmet verilerek yaklaşık 3,5 yıldır ilçeye denizden de turist gelmeye başlaması, bölge turizmine katkı sunuyor. Kruvaziyer gemileriyle de yaklaşık 30 bin ziyaretçi ağırladık. Bu uluslararası turizm sayesinde hem Amasra'nın hem de bölgenin ziyaretçi sayısı ve kalitesi artıyor." diye konuştu.

Amasra'da balık restoranı işletmecisi Mete Ayyıldız ise bayram tatilleri ve yaz sezonunda yoğunluk yaşadıklarını, gelen misafirlerin ilçenin doğasına, denizine, balığına ve salatasına hayran kaldığını söyledi.Ayyıldız, "Kış mevsiminde de misafirlerimizi tarihi güzellikleri görmek ve gastronomi değerlerini tatmak için bekleriz. Denizin soğumasıyla balık daha lezzetli hale geldi. Amasra salatamız da bir marka. Batı Karadeniz'in şirin ilçesi Amasra, balığı ve salatasıyla da ülkemizin medarıiftiharı." ifadesini kullandı.