Değerli olması safranın taklitlerinin yapılmasına yol açıyor. Safran rengine boyanmış at kılı ve mısır koçanları gibi ürünler piyasada satışa çıkarılıyor. İşte, Safran nedir? Nerelerde kullanılıyor? Neden dünyanın en pahalı baharatı?

SAFRAN NEDİR?

Safran, süsengiller (Iridaceae) ailesine ait, sonbahar aylarında çiçek açan, 20–30 cm boyunda, soğanlı bir kültür bitkisidir. Mor renkli çiçeklere sahip olan bu bitkinin en değerli kısmı, çiçeğin ortasında bulunan kırmızı renkli tepecikleridir. Safran baharatı, bu tepeciklerin özenle toplanıp kurutulmasıyla elde edilir. Hem rengi hem de kendine özgü aromasıyla yüzyıllardır kullanılan çok değerli bir üründür.

NERELERDE KULLANILIYOR?

Safran; boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü başta olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Yemeklerde özellikle pilavlar, tatlılar ve bazı et yemeklerine renk ve aroma katmak için tercih edilir. Gıda sektöründe doğal renklendirici olarak kullanılırken, kozmetik alanında cilt bakım ürünlerinde yer almaktadır. Ayrıca geleneksel tıpta sakinleştirici, iştah açıcı ve sindirimi destekleyici özellikleri nedeniyle kullanılmaktadır.

NEDEN DÜNYANIN EN PAHALI BAHARATI?

Safranın dünyanın en pahalı baharatı olmasının en önemli nedeni, üretiminin son derece zahmetli ve emek yoğun olmasıdır. Bitki yılda yalnızca bir kez hasat edilebilmekte ve her bir çiçekten çok az miktarda safran elde edilmektedir. Ayrıca hasat işlemi tamamen elle yapılmakta, bu da üretim maliyetini artırmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı safranın kilogram fiyatı oldukça yüksektir ve internet ortamında 900 bin liraya kadar alıcı bulabilmektedir.