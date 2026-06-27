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Kaynak: Haber Merkezi

Enerjik tavırları, neşeli kişiliği ve sevilen şarkılarıyla adından söz ettirmeye devam eden Safiye Soyman, İstanbul'daki gösterişli evinin kapılarını ilk kez açtı. Boğaz'a hakim manzarası ve özenle dekore edilmiş yaşam alanları büyük ilgi gördü.

Renkli yaşam tarzını ev dekorasyonuna da yansıtan Soyman'ın evi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Takipçiler, evin zarif dekorasyonu ve ferah atmosferine övgüler yağdırdı.

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının evi için "Muhteşem bir ev", "İnsana huzur veriyor", "Dekorasyonu çok şık olmuş" gibi birçok olumlu yorum yaptı.

İstanbul, Ankara ve Bodrum'da evleri bulunan Safiye Soyman, daha önce yaptığı açıklamada, "İşlerim ağırlıklı olarak bu şehirlerde olduğu için buralarda yaşamayı tercih ediyorum. Rahat etmeyi seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.