Ünlü sanatçı Safiye Soyman, 2024 yılında kaybettiği oğlu Harun Akaröz’ün kabri başında duygu dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 24 yıl boyunca merkezi sinir sistemini etkileyen ve yaşam kalitesini ciddi ölçüde kısıtlayan MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla kararlı bir mücadele veren Akaröz, 26 Temmuz 2024 tarihinde Burdur'da aniden fenalaşarak aramızdan ayrılmıştı.

Evladına olan özlemini paylaştığı video ile dile getiren Soyman, takipçilerine duygusal anlar yaşattı.

Solunum yetmezliğine bağlı şikayetleri bulunan Akaröz, 27 Temmuz'da hastanede hayatını kaybetmişti.

'GÜLEREK GİTTİ'

Safiye Soyman, şunları söylemişti:

"Allah kimseye evlat acısı vermesin. Gitti benim oğlum, üstüne bir sinek konsun istemezdim. Çok iyi bakardım. Çekimden geldim, beni bekliyormuş. Ben geldim bir hafta sonra vefat etti. Morgda ellerimle yıkadım. Gülerek gitti benim çocuğum" demişti.

ZİYARET ANLARINI PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı, Akaröz'ün mezarını Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ziyaret etti. Soyman, ziyaret anlarını video olarak paylaştı.

Oğlunun mezarı başında dua eden Safiye Soyman; paylaşımını ''İyi bayramlar diliyoruz. Harun'umun mezarından Bodrum'da'' diyerek paylaştı.

MAGAZİN DÜNYASININ NEŞELİ YÜZÜ: SAFİYE SOYMAN

Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi ve televizyon ekranlarının en renkli simalarından biri olan Safiye Soyman, hem hayat hikâyesi hem de bitmeyen enerjisiyle magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. 3 Mart 1961’de Bolu’da bir gecekonduda, hafız bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Soyman’ın yaşamı, adeta bir azim öyküsü.

Henüz 13 yaşındayken görücü usulüyle evlendirilen sanatçı, eşinden gizli ortaokul ve liseyi bitirerek memuriyet hayatına atıldı. Müzik tutkusunun peşinden giderek Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu’na giren Soyman, 1996 yılında efsanevi Maksim Gazinosu’nda sahne alarak profesyonel kariyerinde zirveye giden yolu açtı. Bugüne kadar 20’den fazla albüme imza atan sanatçı, özellikle "Gelen Vurdu Giden Vurdu" şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı.

GÜNCEL GELİŞMELER

Son dönemde sosyal medyada paylaştığı "gençlik sırları" ve hayat arkadaşı Faik Öztürk ile olan neşeli videolarıyla sık sık konuşulan Soyman, 2026 yılı itibarıyla da popülerliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda uzun süreli hayat arkadaşı Faik Öztürk’ün sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamalarla sevenlerini bilgilendiren sanatçı, aynı zamanda kaybettiği oğlu Harun Akaröz anısına yaptırdığı hayır işleriyle de takdir topluyor.