Şafak Sezer 20 yıl sonra sahnede: Dev kadrolu oyun Aliağa'da prömiyer yaptı

Ali Erkan Ersezer’in yazdığı ve Ebru Kara’nın yönettiği "Karanlıkta Kumpas", Şafak Sezer’in 20 yıllık tiyatro arası sonrasındaki ilk oyunu oldu. Oyunda Sezer'e; Şebnem Özinal, Zeynep Kankonde, Özgür Özgülgün, Burak Alkış, Deniz Oral, Ömür Arpacı ve Bensu Begoviç gibi isimler eşlik etti.