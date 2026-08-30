Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat Şafak Sezer 20 yıl sonra sahnede: Dev kadrolu oyun Aliağa'da prömiyer yaptı

Şafak Sezer 20 yıl sonra sahnede: Dev kadrolu oyun Aliağa'da prömiyer yaptı

Aliağa Sanat Günleri kapsamında ilk kez seyirciyle buluşan "Karanlıkta Kumpas" oyunu tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in 20 yıl sonra tiyatroya döndüğü interaktif yapım büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA
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Şafak Sezer 20 yıl sonra sahnede: Dev kadrolu oyun Aliağa'da prömiyer yaptı - Resim: 1

Aliağa Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen Aliağa Sanat Günleri, özel bir prömiyere ev sahipliği yaptı.

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Şafak Sezer 20 yıl sonra sahnede: Dev kadrolu oyun Aliağa'da prömiyer yaptı - Resim: 2

Ali Erkan Ersezer’in yazdığı ve Ebru Kara’nın yönettiği "Karanlıkta Kumpas", Şafak Sezer’in 20 yıllık tiyatro arası sonrasındaki ilk oyunu oldu. Oyunda Sezer'e; Şebnem Özinal, Zeynep Kankonde, Özgür Özgülgün, Burak Alkış, Deniz Oral, Ömür Arpacı ve Bensu Begoviç gibi isimler eşlik etti.

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Şafak Sezer 20 yıl sonra sahnede: Dev kadrolu oyun Aliağa'da prömiyer yaptı - Resim: 3

Şiddetli bir kar fırtınasında çiftlik evinde işlenen bir cinayeti konu alan yapımda izleyiciler de ipuçlarını değerlendirip şüphelileri sorgulayarak finalin şekillenmesine katkı sağladı.

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Şafak Sezer 20 yıl sonra sahnede: Dev kadrolu oyun Aliağa'da prömiyer yaptı - Resim: 4

BAŞKAN SERKAN ACAR'DAN TEŞEKKÜR VE BÜYÜK FİNAL MÜJDESİ

Gösterim sonrasında sahneye çıkarak oyunculara çiçek takdim eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, prömiyerin Aliağa'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek sanatçılara ve salonu dolduran tiyatroseverlere teşekkür etti.

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Şafak Sezer 20 yıl sonra sahnede: Dev kadrolu oyun Aliağa'da prömiyer yaptı - Resim: 5

Üçüncüsü gerçekleştirilen Aliağa Sanat Günleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek dev kortej yürüyüşü ve saat 21.00'de başlayacak Özcan Deniz konseriyle son bulacak.

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