İlk etapta yüksek miktarda tazminat ve nafaka talebinde bulunduğu öne sürülen Elvan Akın Çak'ın, uzlaşma sürecinde taleplerinde önemli ölçüde geri adım attığı ortaya çıktı.
Şafak Çak çiftinin boşanma protokolü ortaya çıktı: Gizlilik kararı kalktı
Ünlü modacı Şafak Çak ile Elvan Akın Çak'ın 13 yıllık evliliği anlaşmalı olarak sona erdi. Boşanmanın ardından tarafların imzaladığı protokolün ayrıntıları da gün yüzüne çıktı.Kaynak: Diğer
Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez'e hazırladığı tasarımlarla uluslararası alanda tanınan Şafak Çak, Elvan Akın Çak ile 2013 yılında New York'ta evlenmişti.
Çift, mahkemede uzun süren bir dava süreci yaşamadan, kendi aralarında hazırladıkları anlaşma protokolüyle evliliklerini tek celsede sonlandırdı.
Boşanma dosyasındaki gizlilik kararı nedeniyle anlaşmanın detayları uzun süre bilinmezken, Günaydın yazarı Bülent Cankurt, gizlilik kararının kaldırılmasının ardından protokolde yer alan maddelere ulaştığını aktardı.
İddiaya göre Elvan Akın Çak, başlangıçta 5 milyon dolar tazminat ve aylık 50 bin dolar nafaka talep etti. Tarafların vardığı uzlaşma sonucunda 500 bin dolar tazminat ve aylık 5 bin dolar nafaka üzerinde anlaşma sağlandı.
Böylece ilk talepler ile nihai anlaşma arasında dikkat çekici bir fark oluştu. İddiaya göre kabul edilen rakamlar, başlangıçta talep edilen tutarların yaklaşık yüzde 10'una karşılık geliyor.