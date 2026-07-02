Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Şafak Çak çiftinin boşanma protokolü ortaya çıktı: Gizlilik kararı kalktı

Şafak Çak çiftinin boşanma protokolü ortaya çıktı: Gizlilik kararı kalktı

Ünlü modacı Şafak Çak ile Elvan Akın Çak'ın 13 yıllık evliliği anlaşmalı olarak sona erdi. Boşanmanın ardından tarafların imzaladığı protokolün ayrıntıları da gün yüzüne çıktı.

Kaynak: Diğer
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Şafak Çak çiftinin boşanma protokolü ortaya çıktı: Gizlilik kararı kalktı - Resim: 1

İlk etapta yüksek miktarda tazminat ve nafaka talebinde bulunduğu öne sürülen Elvan Akın Çak'ın, uzlaşma sürecinde taleplerinde önemli ölçüde geri adım attığı ortaya çıktı.

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Şafak Çak çiftinin boşanma protokolü ortaya çıktı: Gizlilik kararı kalktı - Resim: 2

Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez'e hazırladığı tasarımlarla uluslararası alanda tanınan Şafak Çak, Elvan Akın Çak ile 2013 yılında New York'ta evlenmişti.

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Şafak Çak çiftinin boşanma protokolü ortaya çıktı: Gizlilik kararı kalktı - Resim: 3

Çift, mahkemede uzun süren bir dava süreci yaşamadan, kendi aralarında hazırladıkları anlaşma protokolüyle evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

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Şafak Çak çiftinin boşanma protokolü ortaya çıktı: Gizlilik kararı kalktı - Resim: 4

Boşanma dosyasındaki gizlilik kararı nedeniyle anlaşmanın detayları uzun süre bilinmezken, Günaydın yazarı Bülent Cankurt, gizlilik kararının kaldırılmasının ardından protokolde yer alan maddelere ulaştığını aktardı.

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Şafak Çak çiftinin boşanma protokolü ortaya çıktı: Gizlilik kararı kalktı - Resim: 5

İddiaya göre Elvan Akın Çak, başlangıçta 5 milyon dolar tazminat ve aylık 50 bin dolar nafaka talep etti. Tarafların vardığı uzlaşma sonucunda 500 bin dolar tazminat ve aylık 5 bin dolar nafaka üzerinde anlaşma sağlandı.

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Şafak Çak çiftinin boşanma protokolü ortaya çıktı: Gizlilik kararı kalktı - Resim: 6

Böylece ilk talepler ile nihai anlaşma arasında dikkat çekici bir fark oluştu. İddiaya göre kabul edilen rakamlar, başlangıçta talep edilen tutarların yaklaşık yüzde 10'una karşılık geliyor.

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