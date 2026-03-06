İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek Milan-Inter derbisi için geri sayıma geçildi.

Derbi öncesi açıklamalarda bulunarak Milan'ın Belçikalı oyuncusu Alexis Saelemaekers'in Inter forması giyen eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Milan'dan Inter'e transferi nedeniyle eski takımı tarafından hoş karşılanmayan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Saelemaekers aralarındaki özel bağı anlattı.

SAELEMAEKERS: 'HAKAN ÇALHANOĞLU İLE HER ZAMAN İYİ BİR İLİŞKİM OLDU'

DAZN'a konuşan Saelemaekers, 'Inter'den kimle iletişim halindesin?' sorusuna Hakan Çalhanoğlu yanıtını verdi ve tecrübeli oyuncuyla alakalı şunları söyledi:

“Hakan Çalhanoğlu ile her zaman iyi bir ilişkim oldu. Çünkü geldiğimde bana çok yardımcı olan ilk kişilerden biriydi, saha dışında bile. Beni ailesiyle tanıştırdı. Onunla her zaman böyle bir ilişkim oldu.

Açıkçası, o takım değişince aramızdaki bağ biraz koptu; artık arkadaş olmadığımız için değil, farklı planlarımız olduğu için. Bazen birbirimizi arıyoruz ama asla futbol hakkında konuşmuyoruz."