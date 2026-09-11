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Şadi Yazıcı, Ekrem İmamoğlu'nun, kendisine hakaret ettiği gerekeçsiyle 2 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırıldığı dava sonrası Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a konuştu.

Yazıcı'nın açıklaması şöyle:

Ben hakarete uğradım, kameramanım ve özel kalem müdürüm darp edildi. Beni korumaya çalışan bazı CHP’lilerin dahi vücutlarında morluklar oluştu. Bana ‘hırsız, yolsuz’ gibi ağır ifadeler kullanıldı. Ekrem İmamoğlu’nun sözleri hakaret, tahrik ve aşağılama boyutuna vardı. Linç edilmekten zor kurtuldum.

Yaşananların yalnızca siyasi eleştiri olmadığını vurgulayan Yazıcı, “Ben orada bir hata yapmadım. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a, Kadir Topbaş’a ve Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ettim. Bunun karşılığı hakaret ve linç olmamalıydı. Mahkeme kararını vermiştir; mahkeme kararına saygı duymak gerekir.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmış ve 2 kez beraat etmişti. İstinafın bozma kararından sonra yeniden yargılanan İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak cezası verilmişti.