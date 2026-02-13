Trendyol Süper Lig’in 22. haftası şampiyonluk yarışı için kritik önem taşıyan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine sahne olacak.

Papara Park’ta yarın saat 20.00’de oynanacak dev maç öncesi Trabzonspor’un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu Yeniçağ’a konuştu.

Derbi maçla ilgili görüşlerini paylaşan Sadi Tekelioğlu, beraberlik olasılığını çok düşük gördüğünü ve kaybedenin yarıştan kopacağı gollü bir mücadele beklediğini ifade etti.

HER İKİ TAKIM İÇİN KRİTİK BİR MAÇ

Maçın önemine vurgu yapan Sadi Tekelioğlu, “Her iki takımın puan durumuyla, mazisiyle, son zamanlardaki çekişmesiyle çok önemli ve kritik bir maç oynanacak. Fenerbahçe yenilgisiz geliyor ve liderin 3 puan gerisinde. Trabzonspor da Samsunspor’u rahat geçti. Trabzonspor’un da Fenerbahçe’nin de yükselen bir ivmesi var.” dedi.

‘TRABZONSPOR’U BİR ADIM ÖNDE GÖRÜYORUM’

İki takımın da öncelikle yenilmemek için kontrollü oynayacağını ifade eden Sadi Tekelioğlu, “İki takım da kontrollü oynayacağını, ilk olarak yenilmemeyi amaçlayacağını ama bu arada öne çıkacak oyuncuların yaptıkları katkılarla bir taraf sonuca gidecektir. Ben asla berabere biteceğini düşünmüyorum.

İki takımın da etkili oyuncuları var. Gollü bir maç olacaktır. İç saha avantajı ve rekabet ortamından dolayı Trabzonspor’u bir adım önde görüyorum ama kolay bir maç değil. Fenerbahçe’nin çok önemli oyuncuları var, zor bir maç.” diye konuştu.

‘SONUCU 11 OYNAYAN OYUNCULAR BELİRLER’

Fenerbahçe’nin kadro genişliğinin zannedilenin aksine Trabzonspor’a karşı büyük bir avantaj sağlamayacağını kaydeden deneyimli teknik adam, “Bu hep uzun süredir tartışılıyor. Tarihten beri bütün başarılı takımlara bakın; ilk 11’i çok değişmeyen, fazla rotasyonu olmayan takımlardır. Pandemiden sonra getirilen fazla değişiklik hakkını avantaj gibi görüyorlar. Ben bunun avantaj olduğunu düşünmüyorum.

Ligde 26 maç oynayan oyuncuyla oyuna sonradan giren kupa maçlarında oynayan oyuncunun verimi aynı olmaz. Zaten değişikliklere bakın Türkiye’de genelde 80’den sonra değişiklikler yapılıyor. Bu rotasyon bile değil. Trabzonspor’un 11’den sonra 2-3 tane oyuncusu var. Fenerbahçe’nin 11’den sonra 5-6 oyuncusu var.

Ufak bir avantaj olarak görebiliriz ama sonucu hep 11 oynayan oyuncular belirler. Her zaman 14’ü güçlü olan takımlar kazanmıştır.” Değerlendirmesinde bulundu.

‘TRABZONSPOR’DA ONUACHU, FENERBAHÇE’DE TALISCA’

Derbide sonuca etki edecek kilit oyuncularla ilgili de görüşlerini paylaşan Tekelioğlu şunları söyledi:

“Trabzonspor’da sağa dönüyoruz Onuachu, sola dönüyoruz Onuachu. Arada sırada Muçi etkili olsa da ben sonucu etkileyecek oyuncu olarak hep Onuachu diyorum.

Fenerbahçe’nin hücum hattı zaten etkili daha iyi oyuncuları var. Özellikle Talisca geldiği zaman Mourinho döneminde bu kadar etkili değildi ama son dönemde oynadığı her maçta katkı sağladı.

Şutların, duran topların iki takım için de etkili olacak. Sonucu bunların çözeceğine inanıyorum. Bir takımın 5 pozisyona, öbürünün 4 pozisyona girdiği bir maç beklemiyorum.

Fenerbahçe öne geçerse Trabzonspor sıkıntı yaşar. O yüzden kontrollü oynamak lazım. Fenerbahçe öne geçti mi alanı bulan, Trabzonspor boşluk bıraktığında yetenekli oyuncularıyla bunları kullanabilecek bir takım.

Her şeyden önemlisi kazasız, belasız, olaysız, hakemin konuşulmadığı bir maç olmasını diliyoruz.”

‘YABANCI OYUNCULAR DERBİ BASKISINDAN ÇOK ETKİLENMEZ’

Derbi rekabetinin getireceği baskıdan yabancı oyuncuların fazlalığı nedeniyle takımların çok etkilenmeyeceğini savunan Sadi Tekelioğlu, “Trabzonspor-Fenerbahçe maçı derbi üstüdür. Türkiye’de ne zaman ki yabancı oyuncu sayısı arttı ben bunun çok baskı unsuru olduğunu düşünmüyorum.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının önemini yerli oyuncular bilir, yabancı oyuncular çıkar oynar, onların öyle bir dünyası yok. Bu Real Madrid-Barcelona için de geçerli. Bu baskı ancak aidiyet duygusu yüksek oyuncularda, altyapıdan çıkmış veya Türk oyuncularda vardır.” ifadelerini kullandı.

‘TRABZONSPOR DA FENERBAHÇE DE KAYBEDERSE YARIŞTAN KOPAR’

Son olarak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının şampiyonluk yarışı için kritik olacağına değinen Tekelioğlu, “Burası Türkiye, İngiltere değil. Almanya Bundesliga’da hatırlayacak olursanız Borussia Dortmund son maçta şampiyonluk kaybetti. Türkiye’de bunlar çok mümkün değil.

Ben daha 13 hafta var gibi bakmıyorum. Ligin belli kader takımları vardır. O takımlarla oynanan maçlar bu ligin kaderini belirler.

Trabzonspor kaybederse hatta berabere dahi kalırsa ikincilik şansı devam eder. Galatasaray ile matematik hesabı zor olur. Bu maçı hangi takım kaybederse yarıştan kopar. Hatta Trabzonspor berabere kalırsa da şampiyonluk yarışından kopar.

Beraberlikte Fenerbahçe için aynı şeyi söylemem. Burası Süper Lig, daha 14 hafta var ligin yarısı oynanmadı gibi düşüncülere katılmam. Yenilenin büyük avantaj kaybedeceği bir müsabaka olur.” dedi.