Gazeteci Aytunç Erkin, Nefes'teki “Yuh yuh”la temizlik yapan Tantan’ın hayali!" başılıklı köşe yazısında 1919’da kurulmuş ve fahri başkanlığını yaptığı İstanbul Güreş İhtisas Kulübü’nün açılışına katıldığını belirterek, eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın en büyük hayalinin gerçekleştiğini söyledi.

Aytunç Erkin'in yazısından ilgili kısım şöyle:

“YUH YUH”LA TEMİZLİK YAPAN TANTAN’IN HAYALİ!

Sadettin Tantan… Efsane polis şefi, İçişleri Bakanı… Güreşçi ve Beşiktaşlı! Sakarya Sapancalı… Kafkas kökenli Tantan, bir polis olarak 1964’te meslek hayatına atıldı. Çok basit ama bir o kadar da derin bir anlayışa sahipti: İnsanları, ‘namuslu ve adaletli’, ‘namussuz ve adaletsiz’ diye ikiye ayırmıştı… Hala da öyle! 1976’da İstanbul’da Asayiş Şube Ekipler Amiri… Fuhuşa ve kumara karşı girdiği mücadeleden galip çıktı ve efsane oldu! Tarlabaşı, Şirinevler, Fındıkzade’de ayan beyan çalışan yüzlerce randevuevini kapattı. En sevdiği sanatçılardan birisi Selda Bağcan. Kendisinden dinlemiştim: “Ekip aracında otururken arkadaşlara ‘takın kaseti’ diyordum. Selda Bağcan’ın ‘Yuh yuh’ şarkısı çalışıyordu… ‘Yuh yuh, yuh yuh soyanlara/Soyup kaçıp doyanlara/Fakir soymak yakışır mı kemale/ Yuh yuh, yuh yuh soyanlara…’ Bu sözler hayatı anlatıyordu ve ben de bu felsefeyle yaşadım.”

Bu cümleler bana zaman zaman Şener Şen’in Ali Osman karakterine hayat veren Kabadayı filmindeki rolünü hatırlatır. Neden mi? Ali Osman kurduğu lokalde fakirlere ve ihtiyacı olanlara sahip çıkan “Biz mafya değiliz” diyen namuslu kabadayıdır!

'EN BÜYÜK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ'

Önceki gün; Tantan’ın 1919’da kurulmuş ve fahri başkanlığını yaptığı İstanbul Güreş İhtisas Kulübü’nün açılışına katıldım. Temelini Şubat 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun attığı kulübün “yeni hali” bugün 85 yaşına ulaşan ve zaman zaman yaşadığı hastalıklara rağmen ayakta kalan Sadettin Tantan’ın belki de en büyük hayaliydi. O hayal gerçekleşti: Yeni kulüp binası, otel standartlarında konaklama, minderli güreş salonları, fitness merkezi, sauna ve kamp organizasyonlarına uygun alanlarıyla Türk güreşine hizmet edecek.