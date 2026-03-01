YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ / Özel Haber

Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, “İsrail’in ABD’yi arkasına alarak bölgemizde izlediği yayılmacı politika ortadayken; Türkiye’yi etnik bölücülükle içeriden karıştırmaya çalışanların bu politikanın işine geldiği açıktır” dedi.

Türkiye’de etnik, mezhepsel ya da farklı noktalarda bir ayrımcılık sorunu olmadığını kaydeden Sadettin Tantan, “Türkiye’de etnik ayrımcılık sorunu yoktur. Tek bir devlet tek bir millet vardır. Bunu ayırmaya çalışan her kimse emperyalizmin tuzağına düşmüş demektir. Bölücü terör örgütü liderinin topluma mesaj verebilir konuma getirilmesi korkunç bir manzaradır. Bölücü terör örgütü liderinin etnik ayrımcılığı körükleyen mesajlar vermesi ve birtakım taleplerde bulunması akla, mantığa, vicdana aykırıdır. Hangi gerekçeyle olursa olsun buna göz yumanların tarih önünde vebali ve sorumluluğu vardır” diye konuştu..

İslam toplumunun 622 yılında kabile olmaktan çıkıp millet olma yolunda adımlar attığına dikkat çeken Yurt Partisi Genel Başkanı Tantan, “622’de Peygamber Efendimiz tarafından kurulan Medine İslam Devleti toplumu kabile halinde yaşamaktan çıkarıp millet olmayı esas almıştır. Türk Milleti tarihte yer alan, tarihe yön vermiş kadim ve onurlu bir millettir. Bu milletin bir ferdi olmak yerine emperyalizmin taşeronu olmayı seçmeye gönüllü olanların yarın pişman olacakları da zaman içinde görülecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yakın zamanda gideceği seçimin aynı zamanda emperyalizm ile mücadelenin yakın zamandaki en önemli süreçlerinden biri olacağının altını çizen Sadettin Tantan, ”Türkiye yakın zamanda bir seçime gidecektir. Bu seçim emperyalizme karşı Türkiye’nin mücadelesi bakımından önemli ve beka meselesi haline gelmiştir. İktidarda da muhalefette de Türkiye’ye karşı gelişen stratejik felaketin önüne geçebilecek, karşı koyabilecek derinlik ve kapasite yoktur. Biz Yurt Partisi’ni bu gerçek üzerine yeniden örgütlüyor ve milli kimlikli siyaseti öne çıkarmayı gerekli görüyoruz” dedi.