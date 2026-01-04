Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, kalp krizi riski nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre Tantan, yapılan ilk değerlendirmelerin ardından yoğun bakım servisine alındı.

Doktorlar, Tantan’ın sağlık durumunun yakından takip edildiğini ve gerekli tüm müdahalelerin yapıldığını belirtti. Hastane yetkililerinden yapılan açıklamada, tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulan Tantan’ın hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına ilişkin net bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılacağı ifade edildi.

UĞUR DÜNDAR'DAN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI

Gazeteci Uğur Dündar, Tantan'ın sağlık durumuna ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Efsanevi İçişleri Bakanı, Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan kalp krizi riski nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmış.

Kendisine acil şifalar diliyorum."

'DURUMU İYİ'

Gazeteci Aytunç Erkin’in aktardığına göre, İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan’ın oğlu Fatih Tantan ile yapılan görüşmede, Tantan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Erkin sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

"EFSANE BAKAN SADETTİN TANTAN’DAN YÜREKLERİ FERAHLATAN HABER… İçişleri Eski Bakanı Sadettin Tantan’ın oğlu Fatih ile görüştüm. Tantan’ın sağlık durumu iyi, anjiyo yapıldı… Birkaç gün istirahat etmesi planlanıyor. Aile bilgilendirmeyi yapacak."