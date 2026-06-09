Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun ardından gözler yeni başkan Aziz Yıldırım'a dönüşken, eski başkan Sadettin Saran da sosyal medyadaki yeni hamlesiyle gündem oldu.
Sadettin Saran'ın beğendiği paylaşım olay oldu
Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran'ın, "Git denince giden erkek" notuyla paylaşılan videoyu beğenmesi olay oldu. Saran'ın hamlesi, sarı-lacivertli taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu.Dilek Taşdemir
DUYGUSAL PAYLAŞIMI BEĞENDİ
Sadettin Saran'ın, "Git denince giden erkek" notuyla paylaşılan duygusal bir videoyu beğenmesi dikkat çekti.
Söz konusu paylaşım kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, Saran'ın beğenisi de dikkatlerden kaçmadı.
FENERBAHÇE TARAFTARLARI ARASINDA KONUŞULDU
Sadettin Saran'ın beğendiği paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu.
Bazı taraftarlar paylaşımı yalnızca duygusal bir içerik olarak değerlendirirken, bazıları ise zamanlamasının dikkat çekici olduğunu söyledi.
GÖREVİ AZİZ YILDIRIM'A DEVRETTİ
Fenerbahçe'de bir dönem başkanlık yapan Sadettin Saran, son olağanüstü genel kurulun ardından görevi Aziz Yıldırım'a devretmişti. Aziz Yıldırım, seçimde aldığı 17 bin 245 oyla yeniden başkanlık koltuğuna oturmuştu.
AÇIKLAMA GELMEDİ
Sadettin Saran cephesinden yaptığı beğeniyle ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak paylaşım ve beğeni, kısa sürede Fenerbahçe camiasında en çok konuşulan konular arasına girdi.