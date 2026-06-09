Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Sadettin Saran'ın beğendiği paylaşım olay oldu

Sadettin Saran'ın beğendiği paylaşım olay oldu

Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran'ın, "Git denince giden erkek" notuyla paylaşılan videoyu beğenmesi olay oldu. Saran'ın hamlesi, sarı-lacivertli taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Sadettin Saran'ın beğendiği paylaşım olay oldu - Resim: 1

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun ardından gözler yeni başkan Aziz Yıldırım'a dönüşken, eski başkan Sadettin Saran da sosyal medyadaki yeni hamlesiyle gündem oldu.

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Sadettin Saran'ın beğendiği paylaşım olay oldu - Resim: 2

DUYGUSAL PAYLAŞIMI BEĞENDİ

Sadettin Saran'ın, "Git denince giden erkek" notuyla paylaşılan duygusal bir videoyu beğenmesi dikkat çekti.

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Sadettin Saran'ın beğendiği paylaşım olay oldu - Resim: 3

Söz konusu paylaşım kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, Saran'ın beğenisi de dikkatlerden kaçmadı.

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Sadettin Saran'ın beğendiği paylaşım olay oldu - Resim: 4

FENERBAHÇE TARAFTARLARI ARASINDA KONUŞULDU

Sadettin Saran'ın beğendiği paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu.

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Sadettin Saran'ın beğendiği paylaşım olay oldu - Resim: 5

Bazı taraftarlar paylaşımı yalnızca duygusal bir içerik olarak değerlendirirken, bazıları ise zamanlamasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

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Sadettin Saran'ın beğendiği paylaşım olay oldu - Resim: 6

GÖREVİ AZİZ YILDIRIM'A DEVRETTİ

Fenerbahçe'de bir dönem başkanlık yapan Sadettin Saran, son olağanüstü genel kurulun ardından görevi Aziz Yıldırım'a devretmişti. Aziz Yıldırım, seçimde aldığı 17 bin 245 oyla yeniden başkanlık koltuğuna oturmuştu.

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Sadettin Saran'ın beğendiği paylaşım olay oldu - Resim: 7

AÇIKLAMA GELMEDİ

Sadettin Saran cephesinden yaptığı beğeniyle ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak paylaşım ve beğeni, kısa sürede Fenerbahçe camiasında en çok konuşulan konular arasına girdi.

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Kaynak: Haber Merkezi
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