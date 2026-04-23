Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig’de pazar akşamı oynanacak Galatasaray derbisine atanan hakem Yasin Kol hakkında ilk açıklamasını yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu’na katılan Saran’a, derbinin hakemiyle ilgili sorular yöneltildi.

“Yasin Kol’un atanmasıyla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?” sorusuna Saran, “Bir şey demeyeceğim” yanıtını verdi.

Daha sonra kendisine Galatasaray cephesinin tepkisi sorulduğunda ise Fenerbahçe Başkanı, “23 Nisan için buradayız” ifadelerini kullandı.