Trendyol Süper Lig’in 27. hafta açılış maçında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekipte Dorgeles Nene performansıyla ön plana çıkarken alınan farklı galibiyet camiada moral yarattı. Karşılaşmanın ardından gözler kulüp başkanı Sadettin Saran’ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

SARAN’DAN TEDESCO’YA DESTEK

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, maç sonrası yaptığı açıklamada teknik direktör Domenico Tedesco'ya ve takıma inandığını belirtti.

Saran, “Pes etme lüksümüz yok. İki kupada sonuna kadar mücadele edeceğiz ve teknik heyetin, futbolcularımızın arkasındayız” dedi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR MESAJI

Soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran taraftarlara da ayrı bir parantez açan Saran, destek vurgusu yaptı.

Başkan Saran, “Bu akşam bu soğuk havada gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah milli aradan sonra taraftarımız bizi çok daha coşkulu bir şekilde destekleyecek” ifadelerini kullandı.