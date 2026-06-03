Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan geçtiğimiz sezonun devre arasında Atalanta'dan Atletico Madrid'e transfer olan Nijeryalı yıldız Ademola Lookman'ın transferinin neden iptal olduğuna dair yeni bir açıklama geldi.

HT Spor'a konuşan Sadettin Saran, Lookman transferinde sorunun teminat mektubundan kaynaklanmadığını ifade etti.

SADETTİN SARAN: 'MALUM SEBEPLERDEN APAR TOPAR KALKTIM VE GERİ DÖNDÜM'

Saran Lookman konusuyla alakalı şöyle konuştu:

"Lookman transferinde biz iyi anlaşılamadık. Bu da daha çok bizden kaynaklanıyor. Onun iletişimini biz iyi yapamadık. Hani bahanelere sığınmıyorum ama o süreçte hukuki süreç, ara transfer, meşhur ihaledeki müteahhidin geri çekilmesi, nakit planlaması... Her şey peş peşe geldi ve o arada onun iletişimini biz iyi yapamadık. Halbuki Lookman'ın alınmamasının sebebi teminat mektubu değil.

O işin aslı şu: Ben o masada birebir olan biriydim. Teknik kadro, futbol aklımız, herkes Lookman konusunda hemfikirdi. "O istedi, bu istemedi" hepsi yalan. Herkes istedi. "Yok işte burada o evrak var, orada bu var" hepsi yalan. Yurt dışına sırf bu iş için gittim. Oyuncunun menajeriyle görüştüm. Afrika Kupası'nda Fas'ta Lookman ile buluşacağımı söyledim ki çok hoşuna gitti.

O akşam da Atalanta'nın yöneticileriyle buluşurken, malum sebeplerden apar topar kalktım ve geri döndüm.

Karşı tarafta böyle olunca tabii birdenbire masadan kalkmaları onlar için ne olacağı belirsiz bir durum oldu. Orası da transferin kırılma noktası oldu. Ve biz daha sonra teminat mektubunu vermiş olsak da vermesek de o transfer yürümeyecekti, olmayacaktı."