Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine götürdüğü dev finalin ardından sarı lacivertli camia büyük sevinç yaşadı.

Başkanlığı döneminde Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası ile birlikte ikinci kez kupa sevinci yaşayan Sadettin Saran soyunma odasında oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Soyunma odasında duygusal bir konuşma yapan Saran, "Bu daha başlangıç. Size aile olacağımızı söyledim ve aile olduk. Gittikçe güçleniyoruz ve ve daha da yakınlaşıyoruz. Büyük bir aileyiz. Siz benim ailemsiniz. Sizleri çok seviyorum." ifadelerini kullanarak futbolculara sarıldı.