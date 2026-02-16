Trendyol Süper Lig'in 22. haftası dev bir derbiye tanıklık etti. Trabzonspor ile Fenerbahçe Papara Park'ta kozlarını paylaştı. Oldukça çekişmeli geçen mücadelede tam 5 gol çıkarken, galibiyete uzanan taraf 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu. Kritik deplasmandan galibiyetle çıkan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 3 puan arkasında takibini sürdürdü.

Öte yandan dev karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı.

DOĞAN'A MEKTUP YAZDI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yan yana izlemişti.

Maçın ardından Saran, "Ben, ekibim ve takımımız Trabzon'a indiğimiz andan itibaren başta Trabzon halkı, valimiz, emniyet güçleri, kulüp başkanı Ertuğrul Bey tarafından çok güzel ağırlandı. Umudumuz bundan sonra deplasman maçlarına taraftarların da gelmesi ve aramızdaki olan bu gerginliğin bitmesidir. Yönetim olarak en büyük umudumuz budur" demişti.

FUTBOLCULARLA TOKALAŞTI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da Fenerbahçe takım otobüsünü stada girişte karşılamış, her futbolcuyla tek tek tokalaşıp başarı dilemişti. Bu davranışların altında Saran'ın karşılaşma öncesi de Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a bir mektup göndermesinin etkisi olduğu kaydedildi.

MEKTUBUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Buna göre, Sadettin Saran'ın Ertuğrul Doğan'a gönderdiği dostluk mektubundaki detaylar ortaya çıktı.

Mektupta "İki genç başkan olarak bu gerginliği bitirmek bize yakışır. İki kulüp taraftarı da deplasmanda takımlarına tribünden destek olmayı hak ediyor" ifadelerini kullandığı bildirildi.