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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve kardeşi Alan Kenan Saran'ın yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 23.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Saran katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Saran'ın bulunmaması nedeniyle son sözü alınamadı. Beyanda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu vekili, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Savunma yapan sanıkların avukatları ise, müvekkillerinin beraatlarını istedi.

2 YIL 6 AY HAPİS VE PARA CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Saran ile kardeşi Kenan Saran'ın, 'kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasadışı bahis oynamaya teşvik etmek' suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis ile 562 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanıklar Emre Eren ile Azade Zeynep Haksal'ın ise aynı suç yönünden ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saran hakkında sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla yapılan maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasına ilişkin iddianame hazırlanmıştı.