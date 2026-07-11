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Ünlü isimlere yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. Sabah gazetesinin haberine göre savcılık, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan ayrı ayrı en az 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

SORUŞTURMAYA WHATSAPP YAZIŞMALARI EKLENDİ

Soruşturma dosyasına, iki isim arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmaları da eklendi. Savcılık, söz konusu mesajların yalnızca uyuşturucu kullanımına değil, aynı zamanda madde temin etmeye yönelik bir iradeyi de ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek ve kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU

Soruşturma kapsamında alınan saç örneklerinde kokain testinin pozitif çıktığı belirtilen Sadettin Saran, savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmemişti. Test sonucunun, başkanlık seçimi döneminde kullandığı sakinleştirici ilaçlardan kaynaklandığını savunan Saran, 20 Aralık 2025 tarihinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

CEBECİ KULLANIMINI KABUL ETTİ, TİCARET İDDİASINI REDDETTİ

17 Aralık 2025'te tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci ise 24 Nisan 2026'ya kadar cezaevinde kaldı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtilen Cebeci'nin, cep telefonunu şifresiyle birlikte yetkililere teslim ettiği kaydedildi. İfadesinde uyuşturucu kullandığını kabul eden Cebeci, madde sattığı yönündeki suçlamaları ise reddetmişti.