Teknik Direktör Tedesco, orta saha bölgesine Matteo Guendouzi’nin transfer edilmesini istiyor. Başkan Saran da hocanın talebini kırmadı ve transferde gaza bastı. Lazio, beklediği bonservis geldiği takdirde oyuncunun çıkışına izin verecek.

Süper Lig'de sezonun tek namağlup takımı olan Fenerbahçe'nin devre arasında en az 3 transfer yapması bekleniyor.

LAZIO’DAN AÇIKLAMA

Fabiani, “Şu an gündemimizde ayrılık yok. Fenerbahçe’den bize ulaşan bir teklif de yok. Ama bu, Lazio olarak bizim olası teklifleri değerlendirmeyeceğimiz anlamına gelmez. Böyle bir şey olursa oyuncunun kendi isteğini de dinleriz” dedi.

OYUNCU TARAFI TAMAM

Lazio'da senelik 2.5 milyon euro kazanan Guendouzi, Fenerbahçe'nin 4 milyon euro teklifini kabul etti.