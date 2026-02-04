Youssef En-Nesyri'yi Suudi Arabistan’a gönderen Fenerbahçe’de bir sonraki hedef Jhon Duran. Al-Nassr’ın bonservisini elinde bulundurduğu 22 yaşındaki golcü, Zenit ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Yıldız oyuncu son olarak sağlık kontrolünden sorunsuz geçmiş oldu.

BEKLENEN HABER SONUNDA GELDİ

Rus gazetesi Anar Ibragimov’un aktardığı bilgilere göre; Duran, St. Petersburg kulübüyle resmi sözleşmeyi imzalamadan önce kapsamlı sağlık kontrolünden geçti.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ: RUSYA’YA UÇUYOR

Önceden çıkan iddialarda 22 yaşındaki futbolcu ile kulüp yetkilileri arasında pürüz çıktığı öne sürülmüştü. Bu iddialar gündemde olsa da iki taraf anlaşmaya vardı.

Zenit, Al-Nassr'la Duran'ın sezon sonuna kadar kiralanması için anlaştı. Satın alma opsiyonu 35 milyon Euro olacak. Zorunlu olmayacak. Oyuncunun maaşının bir kısmının Al-Nassr, kalan kısmının ise Zenit karşılayacak.