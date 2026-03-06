Denizci Fenerbahçeliler Derneğinin düzenlediği iftar programına katılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yaptığı konuşmada bu sezon şampiyon olacaklarına inandığını bir kez daha ifade etti.

SADETTİN SARAN: 'BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Sadettin Saran şöyle konuştu:

"Birlik ve beraberliğe en çok bu zamanda ihtiyacımız var. En ufak çalkantıda birbirine saldırarak ortaya çıkan insanlara rağmen, biz birlik ve dayanışma içerisinde, taraftarımızla birlikte şampiyon olacağız. Buna inanmamız lazım. Ben inanıyorum. Yürekten inanıyorum. Bu sene şampiyon olacağız."