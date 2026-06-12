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İş insanı ve eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz aylarda trafik kazasına karışan lüks otomobilini satışa çıkardı.

Kazanın ardından hasar gören araç için ilan veren Saran, otomobiline 13 milyon 250 bin lira fiyat biçti. Aynı donanım seviyesine sahip ve hasar kaydı bulunmayan benzer araçların ise yaklaşık 14 milyon 650 bin liradan satışa sunulduğu görüldü.

İlan bilgilerinde, söz konusu otomobilin kazaya bağlı olarak 3,1 milyon liralık TRAMER kaydının bulunduğu belirtildi.

Kaza sonrası araçta kapsamlı onarım yapıldığı öğrenildi. Yetkili serviste gerçekleştirilen işlemler kapsamında ön tampon, kaput ve ön iki çamurluk değiştirilirken, kazada açılan hava yastıkları da yenilendi.

Hasar geçmişine rağmen lüks otomobilin satışa çıkarılması, otomobil piyasasında dikkat çekti.