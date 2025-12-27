İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile ilgili istifa edeceği yönünde iddialar gündeme gelmişti.

'SADETTİN SARAN İSTİFA ETMEYİ KESİNLİKLE DÜŞÜNMÜYOR'

İstifa iddialarına ilişkin Sadettin Saran'ın yakın çevresiyle yaptığı görüşmeler sonrası edindiği kulis bilgilerini Sözcü TV canlı yayınında paylaşan gazeteci Barış Terkoğlu, "Sorunun cevabını almak için bizzat Sadettin Saran'a yakın isimlerle görüştüm. O isimler bana Sadettin Saran'ın kesinlikle istifa etmeyi düşünmediğini ve sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi." dedi.

FENERBAHÇE ALİ KOÇ'UN ZİYARETİNE AÇIKLIK GETİRMİŞTİ

Fenerbahçe de dün eski başkan Ali Koç'un yaptığı ziyaret üzerine artan istifa söylentilerinin önüne geçmek adına resmi açıklamayla iddialara cevap vermişti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’a, önceki başkanımız Sayın Ali Koç’un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe’nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşmadan ibarettir.

Bu çerçevenin dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."