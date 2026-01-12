Teknik Direktör Tedesco’nun isteği doğrultusunda Matteo Guendouzi’yi alan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yaptığı transferle taraftarı da çok memnun etti.

Çarşamba günü Lazio formasıyla Fiorentina maçına çıkan, Cumartesi günü de derbide forma giyip Galatasaray karşısında golünü de atan Fransız yıldız, kupanın kazanılmasında büyük pay sahibi olmuştu. Ayrıca Guendouzi maçın oyuncusu ödülünü de almıştı. Başkan Saran'ın yaptığı fedakarlık ortaya çıktı.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Sadettin Saran’ın yaptığı fedakarlığı şu şekilde aktardı:

Başkan Sadettin Saran, 25+2 teklif etti. Lazio, 27+2 teklif etti. Başkan Saran, 'Teklifinizi bir şartla kabul ederim: Oyuncuyu Galatasaray maçına yetiştirin, yoksa almam.' dedi."