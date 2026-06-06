Fenerbahçe camiasında aylardır süren seçim ve yönetim belirsizliği, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile resmi bir viraja girdi. Kongrenin açılış gününde kürsüye çıkan mevcut Başkan Sadettin Saran, 8 aylık görev süresini, yaşadığı zorlukları ve aldığı kongre kararının arkasındaki asıl nedenleri ilk kez bu kadar net bir dille üyelerle paylaştı.

"BAHANE DEĞİL, ÇÖZÜM ÜRETMEYİ SEÇTİK"

Göreve şartlar uygun olduğu için değil, Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu için geldiklerini hatırlatarak sözlerine başlayan Başkan Sadettin Saran, kısa sürede büyük sorumluluklar üstlendiklerini belirtti:

"Süreç boyunca şartlardan şikayet etmedik. Göreve geldiğimizde neyle karşılaştıysak onu kabul ettik ve bahane yerine çözüm üretmeyi seçtik. Belki de bu yüzden çok eleştirildik ama pişman değilim. Sizler değişim beklediğiniz için bu sorumluluğu bize verdiniz."

"Görev süremiz kısa oldu ancak bu süre içinde Fenerbahçe tarihinin en çok kupa kazanan yönetimi olmayı başardık. Sezonu da ocak ayında en büyük rakibimizi yenerek kazandığımız kupayla tamamladık."

"62 YILLIK HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİYDİ"

Fenerbahçe başkanlığı koltuğunun getirdiği ağır manevi yüke ve yıpranma payına dikkat çeken Saran, duygusal anlar yaşadığı konuşmasında iç dünyasını şu sözlerle açtı:

"Çok mutlu, umutlu günlerimiz oldu. Tüm bunlar olurken 62 yıllık hayatımın en zor dönemini burada yaşadım. Bu dönemlerden geçerken camiadan gördüğüm sevgi, destek ve birlikte yaşadığımız güzel anlar beni ayakta tuttu. Sizlere bir kupayla veda etmek en büyük dileğimdi. O kupa gelseydi de bugün sizlere burada veda ediyor olacaktım. Bu karar bir maçın, bir kupanın sonucu değildi; Fenerbahçe'nin menfaatini her şeyin üzerinde tutma kararıydı."

SADETTİN SARAN'DAN YENİ YÖNETİME 3 KRİTİK TAVSİYE:

1. İç Barış Şart : "Rakiplerle mücadele etmekten çok kendi içimizde mücadele ediyoruz."

2. Ayrıştırıcı Olmayın : "Yeni yönetimden sakinliğini koruyan, ayrıştırmayan bir yaklaşım bekliyorum."

3. Makamla Sınırlamayın : "Fenerbahçe’ye karşı sorumluluk makamla başlamaz, makamla bitmez."

"GEREKTİĞİNDE DEVRETMEYİ HATIRLATTIK, HAKKINIZI HELAL EDİN"

Camianın uzun süredir şampiyon olamamanın verdiği burukluk ve öfkeyle çok kırılgan bir iklime büründüğünü söyleyen Sadettin Saran, hatalarıyla ve sevaplarıyla görevi devretmenin de bir asalet olduğunu belirtti.

Konuşmasını "Fenerbahçe bütün fırtınalardan daha büyüktür. Dünden büyüktür, bugünden büyüktür. Sağ olun, var olun, hakkınızı helal edin" diyerek noktalayan Saran, kongre üyeleri tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı ve salonda adına tezahüratlar yükseldi.