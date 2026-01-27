Fenerbahçe’de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Ara transfer dönemine hızlı giriş yapan sarı-lacivertli ekip, şimdiye kadar üç transferini açıkladı. Kanarya, Lazio'dan Matteo Guendouzi, Samsunspor'dan Anthony Musaba ve Beşiktaş'tan Mert Günok'u renklerine bağladı.

6 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Yapılan transferler doğrultusunda takımdan bazı isimlerle yolları ayırmaya karar veren Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski ve Burak Kapacak’la kesişim noktasına gelindi.

SON DAKİKA OLARAK DUYURULKDU: EN-NESYRI İÇİN DEVREYE GİRDİLER

Gözler ise Faslı golcü Youssef En-Nesyri’ye çevrildi. Son dönemde taraftarın eleştiri hedefinde olan Faslı golcünün takımdan ayrılması bekleniyor. İtalya ekiplerinden Juventus ile adı sık sık anılan En-Nesyri için eski takımı Sevilla’nın devreye girdiği ifade edildi.

FENERBAHÇE’DEN DEV TALEP

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin En-Nesyri transferi için İspanyol ekibine sunduğu şartları duyurdu. OrgulloBiri kaynaklı haberde sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri için 20 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulundu. Ayrıca sarı-lacivertlilerin, oyuncunun maaşının yarısından fazlasının karşılanmasını talep ettiği belirtildi.

İspanya devi Sevilla devreye girdi

İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği ancak Sevilla'nın mali şartlarına uygun bir teklifi kabul edeceği ve orantısız maliyet içeren kiralama teklifini reddedeceği aktarıldı. Ancak Faslı golcünün eski takımına dönmek için istekli olduğu ve bu yönde yeni bir adım atacağı ifade edildi.