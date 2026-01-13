Şu ana kadar yaptığı hamlelerle ara transfer döneminin şampiyonuy Fenerbahçe çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kadrosunu en az 2 oyuncuyla daha güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, sarı lacivertli taraftarları sevindirecek bir haber daha verdi.

HT Spor canlı yayınında Süleyman Arat'ın aktardığı bilgilere göre; Sadettin Saran, bugün veya yarın bir oyuncunun transferinin biteceğini söyledi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ile Sportif Direktör Devin Özek'in transfer görüşmeleri için bugün yurt dışına çıkmasının Sadettin Saran'ın bahsettiği transferle alakalı olduğu düşünülüyor.

Söz konusu transferin Al Ittihad forması giyen Fransız yıldız N'Golo Kante'nin olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.