Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı’nın Chobani Stadı’nda Ünye Kadın Spor Kulübü’nü 8-0 mağlup ettiği maçın ardından kupa töreni düzenlendi.

Seremoni için sahaya inen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'TARİHE GEÇEBİLİRİZ'

Bu sezon kazanılan kupalara dikkat çeken Sadettin Saran, erkek basketbol takımının EuroLeague şampiyonluğu halinde önemli bir başarıya ulaşacaklarını söyledi.

Saran, “Bir kupa daha alırsak galiba en çok kupa alan yönetim oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

'HEPİMİZ FENERBAHÇE İÇİN AYRILDIK'

Görev sürelerinin yoğun geçtiğini belirten Sadettin Saran, “Bu 7 ay çok çabuk geçti. Güzel bir ekip oluşturduk. Gecemizi gündüzümüze kattık. Buradan ayrılırken kimse Sadettinci olarak ayrılmıyor, hepimiz Fenerbahçe için ayrıldık.” dedi.

'BİZDEN SONRA GELENLERE DESTEK OLACAĞIZ'

Kulübün geleceği için destek mesajı da veren Saran, yeni yönetime yardımcı olacaklarını belirtti.

Fenerbahçe Başkanı, “Bizden sonra gelenlere destek olacağız.” diye konuştu.