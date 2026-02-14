Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında saat 20.00'de oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için geri sayıma geçildi.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ TAKIMI PAPARA PARK'A UĞURLADI

Fenerbahçe kafilesi konakladığı otelden ayrılarak Papara Park'a doğru hareket etti. Sadettin Saran başkanlığında Fenerbahçe yönetimi takımı uğurladı.

SADETTİN SARAN KEREM AKTÜRKOĞLU İLE ÖZEL KONUŞMA YAPTI

Otel çıkışında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın tek tek bütün oyunculara ve teknik heyete başarı dileklerinde bulurken Kerem Aktürkoğlu ile kısa bir konuşma yaptığı kameralara yansıdı.