Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'a karşı zorlu derbiyi 3-2 kazanan Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SADETTİN SARAN: 'ERTUĞRUL BEY BİZİ ÇOK GÜZEL AĞIRLADI'

Trabzon'da iyi ağırlandıklarını belirten Sadettin Saran maç sonu dostluk mesajı verdi.

Saran şunları söyledi:

"Sadece şunu söylemek istiyorum: Ben, ekibim ve takımımız, Trabzon’a indiğimiz andan itibaren başta Trabzon halkı, Sayın Valimiz, emniyet güçleri, Kulüp Başkanı Ertuğrul Bey bizi çok çok güzel ağırladı. Çok güzel ilgilendiler. Umudum, umudumuz bundan sonra artık deplasman maçlarına taraftarların da gelmesi, aramızda olan bu gerginliğin inşallah bitmesidir. Yönetim olarak en büyük umudumuz bu. Tekrardan kendilerine sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz. Mutluyuz. 12 haftamız var, 12 maçımız var ve önümüze bakıyoruz. Teşekkürler, iyi akşamlar.”