Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Balotaj Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıya Başkan Saran’ın yanı sıra Genel Sekreter Orhan Demirel, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Köz, Ali Gürbüz ve Ahmet Murat Emanetoğlu da katıldı.

Toplantıda kulübün mevcut çalışmaları ve kurumsal işleyişine dair kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Kurullar arası iletişimin güçlendirilmesi ve hedef birlikteliği üzerine fikir alışverişi yapıldı.

SADETTİN SARAN: 'BİRLİK OLMADAN ŞAMPİYONLUK GELMEZ

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Başkan Sadettin Saran, birlik ve beraberliğin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Sizlerle burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Seçim zamanında da söyledim, şimdi de söylüyorum; birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk söz konusu değil. Sevgi en temel ihtiyaç. Daha önce de zor günler yaşadık ve bunları hep birlikte atlattık. Benim ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin tek odağı; hep beraber şampiyon olmak. Başka hiçbir odağımız yok. Tek hedefimiz sadece ve sadece şampiyon olmak. Bu camianın başkanı olmak çok büyük onur ve gurur.”