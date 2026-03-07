Sadettin Saran, yaptığı açıklamada kulüp kültürü ve değerlerine vurgu yaparak yeni nesil taraftarların ve sporcuların bilinçli şekilde yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Saran, özellikle Fenerbahçe camiasında Atatürk ilke ve değerlerine bağlı bireylerin yetişmesi için çalışacaklarını belirtti. Açıklamasında kulübün sadece sportif başarılarla değil, aynı zamanda taşıdığı tarihsel ve kültürel mirasla da önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

“Atatürkçü Fenerbahçeliler’in yetişmesi için elimizden ne gelirse yapacağız” diyen Saran, genç nesillere kulübün değerlerinin aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Saran’a göre spor kulüpleri yalnızca sportif faaliyetlerin yürütüldüğü kurumlar değil; aynı zamanda toplumsal değerlerin, kültürün ve bilincin aktarılmasında önemli merkezler olarak öne çıkıyor.