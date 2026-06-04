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Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulun ardından görevini devredecek.

KULÜP ÇALIŞANLARINA VEDA ETTİ

Genel kurul öncesi son kez kulüp binasına giden Sadettin Saran, personelle vedalaştı. Katları tek tek dolaşan Saran’ın, kulüp çalışanlarıyla fotoğraf çektirdiği öğrenildi.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Kulüp personelinin Sadettin Saran’ı alkışlarla uğurladığı anlar dikkat çekti. O anlar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

MAHKEMEDEN CEZA KARARI

Öte yandan Sadettin Saran’ın, yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Saran’a 2 yıl 6 ay hapis ve 562 bin 500 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Saran’ın avukatı Serdar Yiğit, kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı.