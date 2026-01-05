Süper Kupa'da Samsunspor ile oynayacağı yarı final maçı için Adana'ya giden Fenerbahçe kafilesine Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

SADETTİN SARAN: 'HEDEF ŞAMPİYONLUK'

Süper Kupa hedefiyle alakalı A Spor'a konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Hedef kupa, hedef kazanmak, hedef şampiyonluk. Adana güzel yer. İnsanları sıcak. Burada olmaktan mutluyuz. Takımın motivasyonunu gayet iyi gördüm." yorumunda bulundu.

Fenerbahçe-Samsunspor maçı Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 20.30'da oynanacak. Maçın galibi, Galatasaray-Trabzonspor eşleşmesinin kazananıyla 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.