Anasayfa Yaşam Sadece Ramazan’da çıkıyor, kapış kapış satılıyor: Dededen toruna tatlı miras

Ramazan ayının gelişiyle birlikte, şehre özgü 66 yıllık bir gelenek yeniden sofralardaki yerini aldı. 1960 yılında "Tatlıcı Ali Baba" tarafından ilk kez üretilen ve o günden bu yana tarifi aile içinde bir sır gibi saklanan efsanevi "Ramazan Helvası", üçüncü kuşak tarafından yaşatılıyor.

Mehmet Köpüklü Derleyen: Mehmet Köpüklü
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Sadece Ramazan’da çıkıyor, kapış kapış satılıyor: Dededen toruna tatlı miras - Resim: 1

Bursa’da iftar sofralarının vazgeçilmezi ramazan helvası, her yıl olduğu gibi bu sene de kente özgü bir lezzet olarak, satışa sunuldu.

1 8
Sadece Ramazan’da çıkıyor, kapış kapış satılıyor: Dededen toruna tatlı miras - Resim: 2

Bursalıların en çok rağbet gösterdiği tatlılardan olan ve sadece ramazan ayında üretilen ramazan helvasını, dedesi Ali Baba’nın mirası olarak müşterilerine sunmaya devam eden Güven Baba (36), 3’üncü kuşak olarak, 66’ncı yılda da tatlının satışına devam ettiğini, tarifini aile olarak bildikleri tatlıyı günde 300 kilo sattıklarını söyledi.

2 8
Sadece Ramazan’da çıkıyor, kapış kapış satılıyor: Dededen toruna tatlı miras - Resim: 3

Kente özgü bir lezzet olan ve her ramazan ayında gelenek haline gelen ‘ramazan helvası’, bu yıl da iftar sofralarının en rağbet gören tatlıları arasında yer aldı.

3 8
Sadece Ramazan’da çıkıyor, kapış kapış satılıyor: Dededen toruna tatlı miras - Resim: 4

Tatlıcı Ali Baba tarafından 1960 yılında yapılmaya başlanan ramazan helvası çok beğenilince talep görmeye başladı.

4 8
Sadece Ramazan’da çıkıyor, kapış kapış satılıyor: Dededen toruna tatlı miras - Resim: 5

O zamandan itibaren yapılan tatlı, günümüzde torunu Güven Baba, tarafından yapılmaya devam ediyor.

5 8
Sadece Ramazan’da çıkıyor, kapış kapış satılıyor: Dededen toruna tatlı miras - Resim: 6

Üç kuşaktır lezzetini koruyan, tarifi sır gibi saklanan tatlı, sadece bu lezzeti bilen Bursalılar tarafından değil, şehir dışından kente gelenler tarafından da rağbet görüyor.

6 8
Sadece Ramazan’da çıkıyor, kapış kapış satılıyor: Dededen toruna tatlı miras - Resim: 7

Sadece ramazan aylarında üretilen tatlıyı, Tarihi Tahtakale Mahallesi’ndeki dükkanında satışa sunan Güven Baba, dedesinin, ramazan sofralarında çeşitlilik olsun diye ürettiği ramazan helvasının günde 300 kilo satıldığını söyledi.

7 8
Sadece Ramazan’da çıkıyor, kapış kapış satılıyor: Dededen toruna tatlı miras - Resim: 8

1960 yılından bu yana tatlının satışının devam ettiğini belirten Güven Baba, “66 yıldır 3 kuşak ramazan helvasının üretimini yapıyoruz. Günlük 300 kiloya kadar satışımız oluyor. Bu ürün tamamen el işçiliğiyle yapılıyor. Bayağı yorucu bir yapımı vardır. Bunun için ramazan ayında ek eleman talebimiz oluyor. Yeni nesil bu tatlıyı haberler ve sosyal medya sayesinde öğrendi. Bizi taklit etmeye çalışanlar var” dedi.

8 8
Kaynak: DHA
