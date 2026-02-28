Sadece Ramazan’da çıkıyor, kapış kapış satılıyor: Dededen toruna tatlı miras

1960 yılından bu yana tatlının satışının devam ettiğini belirten Güven Baba, “66 yıldır 3 kuşak ramazan helvasının üretimini yapıyoruz. Günlük 300 kiloya kadar satışımız oluyor. Bu ürün tamamen el işçiliğiyle yapılıyor. Bayağı yorucu bir yapımı vardır. Bunun için ramazan ayında ek eleman talebimiz oluyor. Yeni nesil bu tatlıyı haberler ve sosyal medya sayesinde öğrendi. Bizi taklit etmeye çalışanlar var” dedi.