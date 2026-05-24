Cide ilçesine bağlı Yenice Köyü Muhtarı Güngör Temur, köy yakınlarındaki dere kıyısında bulunan otları temizlemek amacıyla çalışmaya başladı. Tırpanla ot biçtiği esnada bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybeden muhtar Temur, metrelerce yükseklikten dere yatağına yuvarlandı.

SAĞLIK EKİPLERİ ACI HABERİ VERDİ

Düşme esnasında başını sert bir şekilde taşa çarpan Temur’u gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, muhtar Güngör Temur’un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Acı haberin ardından Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek detaylı tahkikat gerçekleştirdi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Temur’un cenazesi önce ilçe devlet hastanesi morguna, ardından da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Merkezine sevk edildi.

Yenice Köyü muhtarının ani ve feci ölümü ilçede büyük üzüntü yaratırken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.