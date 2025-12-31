Ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve artan kiralarla birlikte barınma krizi gittikçe önü alınamaz bir hal aldı. Türkiye’de evsiz sayısına ilişkin herhangi bir resmî veri yok. Kış aylarının gelmesiyle de birlikte soğuk havalar iyice etkisini artırmaya başladı. Ne yazık ki sadece kar yağdığında hatırlanıyor bu evsizler.

Kar haberleri bir çoğumuzu mutlu ederken sokakta yaşayanların ise yaşam koşullarını epeyce zorlaştırıyor. Evsiz vatandaşlara yönelik İBB’nin kış hizmetleri ise 11 Kasım itibarıyla başlatıldı.

İstanbul’da etkili olan soğuk hava ve yağışlar nedeniyle sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tarafından belirleniyor.

Sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar, Zabıta ekipleri tarafından bulundukları yerlerden alınarak sağlık kontrollerinden geçirilip, Darülaceze Müdürlüğü koordinasyonunda İBB tesisleri ile anlaşmalı otellerde misafir ediliyor.

546 EVSİZE YUVA OLDU

Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

İBB ekipleri, kar yağışı, buzlanma ve göllenmelere karşı 1.019 personel ile 404 araç ve iş makinesiyle görev yaptı. Sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar, ise Zabıta ekipleri tarafından bulundukları yerlerden alınarak sağlık kontrollerinden geçirildi. Hâlihazırda 546 evsiz bu kapsamda İBB’nin anlaşmalı otellerinde barındırılıyor.

678 İHBARA MÜDAHALE YAPILDI

153 Çözüm Merkezi ve komuta merkezlerine ulaşan toplam 678 ihbara müdahale edildi.