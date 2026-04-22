Bursa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları sokak hayvanlarıyla bir araya getiren anlamlı bir etkinliğe imza attı. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, çocukların eğlenirken aynı zamanda hayvan sevgisi ve sorumluluk bilinci kazanmaları amaçlandı.

Gümüştepe Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Ali Rıza Bey İlkokulu öğrencileri ile Yıldırım Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü 11. sınıf öğrencileri katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, bu tür faaliyetlerle çocuklara erken yaşta hayvan sevgisi aşılamanın yanı sıra sokak hayvanlarının sosyal yaşama uyum sağlamasını da hedefliyor. Etkinlik boyunca köpek gezdiren ve merkezdeki canlılarla vakit geçiren öğrenciler, hayvanlarla bir arada olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.