Köyden fabrika çarklarına: Lütfi Akad’ın eskimeyen başyapıtı

Yeşilçam’ın sadece aşk ve melodramdan ibaret olmadığını kanıtlayan en güçlü yapıtlardan biri olan Diyet, Türk sinema tarihinin en gerçekçi ve cesur işçi filmleri arasında yer alıyor. Başrollerini Hülya Koçyiğit ve Hakan Balamir’in paylaştığı film, köyden kente göç eden bir ailenin, fabrikadaki ağır çalışma koşulları ve sendikalaşma mücadelesi karşısında verdikleri sınavı konu alıyor.