Yeşilçam’ın sadece aşk ve melodramdan ibaret olmadığını kanıtlayan en güçlü yapıtlardan biri olan Diyet, Türk sinema tarihinin en gerçekçi ve cesur işçi filmleri arasında yer alıyor. Başrollerini Hülya Koçyiğit ve Hakan Balamir’in paylaştığı film, köyden kente göç eden bir ailenin, fabrikadaki ağır çalışma koşulları ve sendikalaşma mücadelesi karşısında verdikleri sınavı konu alıyor.
Köyden fabrika çarklarına: Lütfi Akad’ın eskimeyen başyapıtı
Türk sinemasının "Koca Çınarı" Ömer Lütfi Akad’ın göç ve üçlemesinin son halkası olan 1974 yapımı "Diyet", işçi hakları ve sendikalaşma mücadelesini ele alan sarsıcı hikayesiyle bugün bile toplumsal hafızadaki tazeliğini koruyor.Alper Talha Şimşek
Film, köylüsü Bilal’in (Hakan Balamir) çalıştığı fabrikada işe giren Hacer’in (Hülya Koçyiğit) gözünden, dönemin işçi sınıfının yaşadığı dramı aktarır. Fabrika sahibinin kâr hırsı, güvenlik önlemlerinin hiçe sayılması ve sendikasızlaştırma baskısı, film boyunca izleyiciyi adaleti sorgulamaya iter. Filmin dönüm noktası ise, sendikalı olmayı reddeden ve patronun safında yer alan Bilal'in, bir iş kazası sonucu bacağını makineye kaptırmasıdır. Bu trajik kaza, adeta işçinin canıyla ödediği bir "diyet" haline gelir ve film, şu unutulmaz replikle hafızalara kazınır:
Lütfi Akad’ın yalın ama sarsıcı sinematografisiyle sinemamızın kült eserleri arasına giren Diyet, sadece bir dönem filmi değil; emeğin, sömürünün ve insan onurunun zamansız bir anlatısıdır.
Film, Hülya Koçyiğit’in sinema kariyerindeki en güçlü performanslarından biri olarak değerlendirilir.
Başarılı yapım, Yeşilçam’ın toplumsal gerçekçi damarının ne kadar güçlü aktığını bugün dahi bizlere hatırlatmaya devam ediyor.