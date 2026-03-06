Sadece bir alışkanlık değil: Yürüyüşünüz hakkınızda çok şey anlatıyor

ABD'de bir üniversite tarafından binlerce yetişkin üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı bir çalışma, yürüme temposunun yalnızca bir tercih değil, vücudun içsel saatinin bir yansıması olduğunu kanıtladı.

Araştırma sonuçlarına göre, yavaş tempoda yürüyen bireyler bilişsel testlerde beklenenin altında bir performans sergilerken; hızlı adımlarla hareket edenlerin genel sağlık tablolarının çok daha pozitif olduğu gözlemlendi. Bilim insanları bu noktada ezber bozan bir tespitte bulunuyor: Yürüme hızı, takvim yaşımızdan ziyade "biyolojik yaşımızın" en somut ve ölçülebilir işaretlerinden biridir.